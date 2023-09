OL ‍: El Arouch puni ou pas, c'est quoi le problème ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais attendaient avec impatience la composition du premier groupe de Fabio Grosso pour le déplacement de l'OL ce samedi à Brest. Un groupe où l'on ne retrouve pas Mohamed El Arouch, ce qui fait évidemment du bruit.

C’est l’un des chouchous des supporters de l’Olympique Lyonnais, et nombreux étaient ceux qui en voulaient à Laurent Blanc de ne pas plus le faire jouer, Mohamed El Arouch avait tout à gagner du changement d’entraîneur à la tête de l’OL. Mais, tout comme l’ancien technicien français, Fabio Grosso a, lui aussi, choisi de se passer du jeune joueur de 19 ans, en décidant de ne pas l’intégrer dans son groupe pour le match de ce samedi contre le Stade Brestois.

Un choix qui a choqué pas mal de monde dans la communauté lyonnaise, même si l’aura dont bénéficie le nouvel entraîneur italien choisi par John Textor. Mohamed El Arouch est considéré comme l’une des valeurs montantes de l'Olympique Lyonnais et forcément sa mise sur la touche d’entrée de jeu peut interpeller. « Bon eh bien bonne chance à Mohamed El Arouch pour la suite de sa carrière ma foi (…) On demande à voir, pas parce que c'est forcément un crack, mais parce que le milieu a terriblement besoin d'un joueur avec son profil. Et c'est littéralement le seul jeune actuel à jouer sa place », a ainsi commenté le célèbre Charly M après ce choix de Fabio Grosso. Mais cela n’allait pas en rester là.

El Arouch, premier choix fort de Fabio Grosso

Bon eh bien bonne chance à Mohamed El Arouch pour la suite de sa carrière ma foi. https://t.co/Au8vfqsc8J — Charly M. (@SeriousCharly) September 22, 2023

Forcément, sur les réseaux sociaux, certains se sont indignés de l’absence de Mohamed El Arouch, estimant que l’Olympique Lyonnais risquait encore une fois de perdre rapidement une de ses pépites, le natif d’Orange ayant encore deux ans de contrat. Car ce n’est pas son unique minute de jeu en Ligue 1 cette saison, c’était lors du match contre Nice le 28 août dernier, qui va rassurer le milieu de terrain sur son avenir à l’OL.

Pour expliquer cette absence, certains ont évoqué un possible problème physique, mais sur X (anciennement Twitter), Dylano, autre supporter de l'Olympique Lyonnais, affirme, sans détour et sans aucune preuve vérifiable, que le joueur lyonnais aurait eu un souci comportemental qui lui aurait donc valu cette mise à l’écart du groupe de Fabio Grosso. Quelle que soit la réalité, les prochains choix de Fabio Grosso seront scrutés à la loupe concernant le jeune milieu de terrain qui doit désormais monter dans la hiérarchie à l'OL afin de ne plus faire l'objet du moindre doute de la part des entraîneurs.