OL : Ejecté du onze, Lepenant valide le choix de Blanc

Par Eric Bethsy

Titulaire avant le changement d’entraîneur, Johann Lepenant ne fait plus partie du onze depuis la nomination de Laurent Blanc. Mais le milieu de l’Olympique Lyonnais le vit plutôt bien.

Tout est allé très vite pour Johann Lepenant. Passé du Stade Malherbe Caen à l’Olympique Lyonnais cet été, le milieu de terrain a découvert un autre monde.« Oui, ce n’est pas du tout pareil, a comparé la recrue estivale dans les colonnes d’Ouest-France. C’est un plus grand club, avec plus de médias. Tout est plus grand. Mais tout se passe bien pour moi. » En effet, Johann Lepenant s’est vite installé dans l’équipe type de l’ancien entraîneur Peter Bosz.

« Mon but était d’aller plus haut, de jouer un niveau au-dessus. En arrivant à Lyon, j’étais heureux, j’ai découvert le championnat de Ligue 1. Je joue de beaux matchs et je suis content, a-t-il commenté. (...) Je suis satisfait de mon début de saison. Je ne m’attendais pas à jouer autant. J’ai eu pas mal de temps de jeu, sur quasiment tous les matchs. Je suis très content et j’espère que ça va continuer. » Son statut a néanmoins changé depuis le changement de coach.

Compte tenu de la situation du club, Laurent Blanc préfère s’appuyer sur des joueurs expérimentés. Du coup, le milieu de 20 ans n’a débuté qu’un seul des cinq matchs sous les ordres du Cévenol. « Quand Laurent Blanc est arrivé, je suis sorti du onze. Mais il a été clair et net avec moi, donc ça s’est bien passé, a rassuré le Gone. Il m’a dit qu’il préférait l’expérience, il n’y a pas de soucis là-dessus. Depuis deux-trois matchs, je rejoue. Ça se passe bien (sourire). »

La confiance de Lepenant

En gagnant les faveurs de Laurent Blanc, Johann Lepenant pourra aider l’Olympique Lyonnais, huitième après 15 journées, à se rapprocher du podium de Ligue 1. « On n’est pas à la place où l’on voulait être à la trêve. D’un point de vue collectif, ça n’a pas été le top, on attendait un peu mieux. C’est un peu décevant pour le club, mais on va réagir en deuxième partie de saison », a annoncé l’ancien Caennais, alors que son équipe compte 10 points de retard par rapport à son objectif.