OL : Ecoeurés par Benfica, l'OL et Aulas zappent Rubin Dias !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

On l'a appris vendredi soir de la bouche de Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais devrait officialiser ce samedi la signature de Jason Denayer, le défenseur de Manchester City étant déjà arrivé dans la capitale des Gaules. Mais à priori ce renfort venu de Premier League marque la fin des négociations avec Benfica pour Ruben Dias, car le président de l'OL n'a pas du tout apprécié le comportement du club portugais et il a tenu à le faire savoir.

Dans des prolos relayés par Record, Jean-Michel Aulas a mis les pendules à l'heure. « Benfica nous a fait une réponse intransigeante cette semaine, alors qu’il y a un mois et demi, quand nous avons commencé à parler de Ruben Dias, les choses semblaient possibles. Il n'y a pas d'accord avec Benfica et nous avons perdu un mois et demi (...) Jamais aucune porte n'est fermée, mais...», a fermement fait savoir le patron de l'Olympique Lyonnais, mettant probablement un terme au transfert de Ruben Dias....ou pas. Car ce samedi, L'Equipe affirme que l'OL garde tout de même un oeil sur le défenseur international portugais qui pourrait être libéré si Benfica passe à la trappe lors des barrages de la Ligue des champions.