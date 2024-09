OL ‍: Eagle confirme des problèmes de liquidités

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le plan social envisagé par l'OL est confirmé, et le propriétaire du club doit répondre à des difficultés de trésorerie.

Gros coup de froid à l’OL, et cela n’a rien à voir avec la situation sportive et la défaite de ce dimanche soir contre l’OM. L’information publiée par l’AFP ce lundi après-midi au sujet d’un futur plan social pour faire partir une centaine de salariés de l’OL, a été confirmée par le propriétaire du club rhodanien. Eagle Football Group a fait savoir que le but était désormais de limiter les coûts, notamment en raison des pertes financières liées à la gestion du contrat des droits télé par la LFP avec des revenus revus largement à la baisse. Cela va entrainer une vague de départs, volontaires dans un premier temps. « Nous allons mettre en place un plan de rationalisation des coûts afin de s'adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1 et démarrerons prochainement des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire », a livré Eagle Football Group dans un communiqué.

Le groupe holding qui est la maison mère de EFG, a fait savoir qu’un financement de 40 millions d’euros allait être effectué rapidement afin de permettre de compléter le fonds de roulement et de régler des difficultés de trésorerie. Pour cela, John Textor va notamment puiser dans les recettes récoltées de la future vente de ses parts dans le club de Crystal Palace.