OL : Dugarry ne supporte plus l’arrogance des Lyonnais

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quasi inespéré compte tenu du scénario, le match nul contre le Shakhtar Donetsk (2-2) mardi laisse quand même un goût amer à l’Olympique Lyonnais.

En revenant au score et en dominant la fin de la rencontre, les Gones ont prouvé qu’ils avaient largement les moyens de remporter trois nouveaux points dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais une fois de plus, les hommes de Bruno Genesio ont manqué d’implication face à un adversaire à leur portée. Une irrégularité qui agace l’entraîneur lyonnais mais aussi Christophe Dugarry, fatigué de voir l’OL choisir ses matchs.

« J’ai détesté le match de Lyon. J’ai vu des jeunes joueurs lyonnais suffisants, qui marchaient et qui n’avaient pas envie de faire les efforts les uns pour les autres, a critiqué l’ancien attaquant sur RMC. Ils avaient une vraie équipe en face d’eux, qui jouait avec de l’intensité et qui était sûre de ses mouvements. Aouar marchait. Dembélé n’a fait aucun effort au pressing, il était toujours en avance ou en retard. Fekir a été inexistant. Au moins, les problèmes sont identifiés. Mais que faire ? Ces garçons choisissent leurs matchs et jouent quand ils en ont envie. » A en croire Dugarry, cet OL serait presque un cas désespéré.