OL : Dubois et Boateng, Lyon veut les virer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Peter Bosz ne s’en est pas caché en conférence de presse, l’OL va devoir se séparer de plusieurs joueurs au mercato afin de réduire l’effectif.

En période de mercato, de nombreux entraîneurs jugent leur effectif trop juste et réclament des renforts à leurs dirigeants afin d’être plus compétitif. C’est exactement l’inverse qui est en train de se produire à l’Olympique Lyonnais, où Peter Bosz aimerait avoir un groupe plus réduit à l’entraînement. Et pour cause, cette semaine, le coach néerlandais a près de 35 joueurs professionnels sous sa direction, un total bien trop élevé pour un club non-qualifié en coupe d’Europe. L’OL doit donc dégraisser et selon L’Equipe, deux cadres ont été identifiés par l’état-major du club lyonnais dans l’optique d’un départ. Le premier d’entre eux n’est autre que Léo Dubois, capitaine la saison dernière. Peter Bosz souhaite clairement installer Malo Gusto la saison prochaine à droite et visiblement, l’ex-capitaine du FC Nantes a saisi le message.

Dubois et Boateng vers un départ de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Boateng (@jeromeboateng)

Il veut s’en aller, conscient que son temps de jeu sera réduit à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. De plus, Léo Dubois est clairement dans le collimateur des supporters rhodaniens et ne souhaite pas s’acharner dans un club où il n’est plus désiré. Ces derniers jours, Fulham a approché l’OL pour un prêt de Léo Dubois mais Jean-Michel Aulas privilégie un transfert sec avoisinant les 10 millions d’euros pour celui qui avait rejoint le club pour zéro euro, à la fin de son contrat avec Nantes. Dans le secteur défensif, Peter Bosz est également favorable à un départ de Jérôme Boateng. L’ancien défenseur du Bayern Munich a connu une première saison horrible à l’Olympique Lyonnais et aimerait avoir une seconde chance. Il garde l’espoir de rester mais du côté de l’OL, on a sans ambiguïté montré le chemin de la sortie au champion du monde 2014, lequel devra faire face à la concurrence de Castelo Lukeba et de Thiago Mendes, lequel a été prolongé et dont Bosz adore les qualités en tant que défenseur central. En interne, le professionnalisme de Boateng et de Dubois est salué. Mais la direction de l’OL, qui ne retiendra pas non plus Kadewere ou encore Aouar, a tranché et tentera de trouver une porte de sortie à ses deux défenseurs.