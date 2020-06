OL : Diego Godin à Lyon, ça redevient brûlant !

Dans : OL.

La piste qui menait Lyon à Diego Godin semblait être oubliée. Mais ce samedi la presse sportive italienne confirme l'intérêt de l'OL pour le joueur de l'Inter.

Cela avait été l’une des premières rumeurs concernant les renforts de l’Olympique Lyonnais, Diego Godin, le défenseur uruguayen de l’Inter Milan était annoncé comme le joueur le plus proche de l’OL. Mais très vite ce bruit s’était calmé, le salaire actuel de Diego Godin en Serie A, à savoir 6ME par saison, ne semblant plus réellement coller avec les possibilités lyonnaises. Et c’est plutôt du côté de Tottenham et de Manchester United que les regards se tournaient pour l’avenir de l’expérimenté défenseur, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2022 et dont la valeur est estimée à 8ME. Un prix dans les cordes du club de Jean-Michel Aulas, lequel sait que son équipe a réellement besoin d’un joueur solide et ayant fait ses preuves à ce poste.

Cela tombe bien, ce samedi, Tuttosport évoque la suite de la carrière du joueur de 34 ans. Et selon le quotidien sportif italien, l’Olympique Lyonnais est toujours très bien placé pour accueillir Diego Godin. Car même si Antonio Conte va probablement le titulariser dimanche contre Parme, faute d'autre choix, le défenseur international uruguayen n’a plus réellement la confiance de l’entraîneur milanais. Dit de manière plus abrupte, Diego Godin doit se chercher une porte de sortie lors du mercato s’il veut retrouver du temps de jeu, et l’OL est toujours en tête de liste pour cela. Le défenseur milanais aurait même déjà accepté de faire un effort salarial pour essayer de faciliter son départ de l'Inter.