OL : Didier Roustan intrigué par cet énorme pari de l'OL au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais n’a pas encore recruté Ruben Dias, mais les 45ME que l’OL pourrait débourser pour s’offrir le défenseur international portugais font déjà causer. S’il n’est pas de ceux qui hurlent avec les loups, Didier Roustan estime tout de même que Jean-Michel Aulas prend de gros risques dans ce dossier, le journaliste s’interrogeant sur ce prix et sur la possibilité de l’Olympique Lyonnais de viser un autre défenseur pour un tarif moindre.

« Mettre autant d’argent sur un joueur, ça serait un record pour Lyon, et ce n’est pas rien. Ils l’ont suivi, Florian Maurice l’a suivi, Genesio a donné son aval, ils ont l’air d’être sûr de leur coup. Avec la Ligue des champions et tout ce qui arrive, ils ont besoin d’un grand défenseur central. Ils doivent avoir plus de certitudes que nous, car il faut bien admettre que Benfica n’est pas beaucoup exposé actuellement. Après ça sera une marque forte sur le plan des ambitions du côté de l’OL, car mettre une telle somme sur un défenseur, c’est quelque chose. S’ils en ont les moyens, pourquoi pas, c’est un pari. Mais je me dis quand même que tu dois pouvoir avoir un très bon défenseur central, je ne dis pas le top du top, mais un défenseur qui va t’amener quelque chose pour moins que 45ME. Après, il a 21 ans, donc ils peuvent le revendre.... », a confié, sur la chaîne L’Equipe, Didier Roustan.