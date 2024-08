OL ‍: Diawara finalement vendu en Ligue 1 ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à l’OL, Mahamadou Diawara envisage de partir cet été. Le Celtic Glasgow est intéressé, mais pas seulement. Brest a récemment manifesté son intérêt pour le jeune Lyonnais.

En fin de semaine dernière, les supporters de l’Olympique Lyonnais apprenaient que Mahamadou Diawara était une cible principale du Celtic Glasgow en cette fin de mercato. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club écossais apprécie le profil du milieu de terrain de 19 ans et envisage de faire une offre dans la dernière ligne droite. Dans ce dossier, le Celtic est confronté à une concurrence made in France car Nabil Djellit, à l’origine de l’information, indiquait que le FC Nantes et Lens étaient également à l’affût.

Les Canaris et les Sang et or ne sont pas les seuls en Ligue 1 à suivre de près l’évolution de Mahamadou Diawara puisque selon le compte insider @BrestOnAir, le Stade Brestois, qui disputera la Ligue des Champions cette saison, est également sur les rangs. « Selon nos informations, le Stade Brestois s’intéresserait de près au jeune milieu de terrain lyonnais de 19 ans, Mahamadou Diawara. Concurrence importante sur le dossier, notamment en Ligue 1 » a publié le compte X, généralement bien informé sur les mouvements du Stade Brestois.

Brest à fond sur Mahamadou Diawara ?

Reste maintenant à voir sous quelle forme le club breton souhaite acquérir les services de Diawara. Un prêt avec option d’achat est évoqué par le compte insider, mais aucun chiffre n’a filtré pour l’instant. Du côté des supporters de l’OL, comme indiqué par ailleurs, on aimerait conserver un joueur jugé comme à fort potentiel et dont le développement est loin d’être terminé. A seulement 19 ans, Diawara a déjà montré quelques bribes de son talent, notamment lors de certaines entrées en jeu la saison dernière. Avec le probable départ d’Orel Mangala vers la Premier League, l’Olympique Lyonnais serait peut-être bien inspiré de le conserver. John Textor et David Friio ont encore quelques jours pour trancher définitivement ce dossier et Pierre Sage aura lui aussi son mot à dire.