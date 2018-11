OL : Di Meco défend Genesio, et attaque trois tauliers de l'OL !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Malgré sa deuxième place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais agace ses supporters et les observateurs à cause de sa flagrante irrégularité depuis le début de la saison. Tandis que beaucoup accusent régulièrement Bruno Genesio d’être le responsable du flottement qui apparaît parfois dans le jeu de l’OL, Eric Di Meco a volé au secours de l’entraîneur rhodanien. Dans les colonnes du Progrès, le consultant de RMC Sport a notamment demandé à des joueurs comme Fekir, Depay ou encore Tousart de prendre leurs responsabilités. Et de rameuter les troupes quand cela était nécessaire…

Di Meco attend plus de Depay, Tousart et Fekir

« On a le sentiment qu’il manque deux ou trois garçons capables de rameuter les autres. C’est assez bizarre quand on voit que Depay est un taulier de la Hollande, que Fekir est devenu champion du monde, et que Tousart est un joueur de devoir sur lequel on doit pouvoir compter. Mais, en même temps, on s’aperçoit que les joueurs lyonnais les plus performants, à savoir Ndombele et Mendy que je vois gros comme une maison depuis des mois, ont peu d’expérience. Du coup, l’équipe a parfois tendance à perdre le fil. Et ce n’est pas un problème de coach. Genesio, j’entends tout ce qui peut se dire sur lui. Mais, le débat est d’abord venu de Lyon après sa nomination. Dans ma carrière, je n’ai pas toujours eu un entraîneur qui recadrait les choses. Et ce qui me gêne, c’est qu’on a tendance à exonérer les joueurs de leurs responsabilités. Un joueur a un cerveau. Il doit sentir quand le match tourne moins bien et être capable d’inverser la tendance » a expliqué l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, très bienveillant à l’égard de Bruno Genesio. Et qui espère que les tauliers de l’OL seront au rendez-vous contre Manchester City, ce mardi.