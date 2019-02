OL : Dhorasoo s'incline devant Aulas, le boss du mercato en France

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que des clubs tels que Marseille, Paris ou Monaco se sont agités durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais n’a pas bougé d’un poil. Satisfait des transferts réalisés l’été dernier, Jean-Michel Aulas n’a pas jugé nécessaire de modifier son effectif en cours de saison. La preuve que sa gestion a été parfaite selon Vikash Dhorasoo, lequel estime que le président de l’OL est clairement un exemple à suivre pour tous les clubs de Ligue 1. Le principal intéressé appréciera assurément les compliments de l’ancien milieu de terrain de Lyon et du PSG.

« Lyon historiquement ne pas fait énormément de transferts de joueurs pendant le mercato d’hiver. Mine de rien, quand tu fais venir des joueurs en hiver, c’est vraiment un échec pour les joueurs en place. Ce n’est pas un début de saison. Tu montres du doigt là où ça ne va pas, car le mec voit arriver un joueur à son poste, il se dit que cela n’a pas marché. C’est compliqué pour tout un effectif, d’accepter de voir venir un joueur de l’extérieur. Ce n’est pas pareil qu’en début de saison avec la préparation et les mouvements. A Lyon, Aulas respecte ça, il respecte son groupe et fait attention à ne pas le perturber à ce niveau-là. Et c’est encore plus facile avec aucun départ » a expliqué le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe dans des propos relayés par FootRadio.com. Maintenant, la question est de savoir si l’OL remplira tous ses objectifs avec l’effectif actuel. C’est plutôt très bien parti…