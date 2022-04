OL : Deux mois après, Shaqiri se livre sur l'échec lyonnais

Dans : OL.

Par Alexandre Chochois

Recruté par l'Olympique Lyonnais en août dernier, Xherdan Shaqiri a déjà quitté les bords du Rhône en février. Visiblement, l'ailier expérimenté suisse avait des choses à dire sur le vestiaire lyonnais.

Quand il a posé ses valises à Lyon, le 22 août dernier, Xherdan Shaqiri aurait clairement pu faire office d'attraction en Ligue 1. Pour rappel, aujourd'hui, l'ailier droit de 30 ans compte plus de 100 sélections avec l'équipe nationale de Suisse. Il a remporté deux fois la Ligue des champions. A gagné le Championnat de Suisse avec le FC Bâle trois fois, la Bundesliga à autant de reprises sous les couleurs du Bayern Munich. Ainsi que la Premier League lors de son passage à Liverpool. Un palmarès qui force le respect. Hélas, tout n'est pas passé comme prévu. En tout et pour tout, Shaqiri n'aura joué que 16 petits matches sous les couleurs lyonnaises, pour 2 buts. Dès lors, son départ dès le mercato hivernal semblait inéluctable.

Un manque d'unité dans le vestiaire, vraiment ?

Xherdan Shaqiri, little big man à Chicago https://t.co/KodgWcMzGM — Le Temps (@LeTemps) April 25, 2022

Le 9 février dernier, l'ancien joueur de Stoke City a donc mis fin à sa brève aventure avec l'OL, afin de rejoindre la MLS et le Fire de Chicago, moyennant un chèque de 7,5 millions d'euros. Visiblement, Xherdan Shaqiri ne gardera pas un souvenir impérissable du club de Ligue 1. Dans un entretien accordé au média suisse Le Temps en ce début de semaine, Shaqiri a évoqué le vestiaire lyonnais et l'ambiance qui y régnait. « Au-delà de l’incompréhension avec Peter Bosz (l'entraîneur de Lyon, NDLR), l’atmosphère dans le club n’était pas la meilleure non plus. Le vestiaire manquait d’unité pour gagner. (...) Ce sont des bons gars mais il n’y a pas de vie dans le groupe », a notamment expliqué le natif de Zegra au Kosovo. Des éléments à prendre en compte du côté de Lyon pour espérer mieux sportivement parlant la saison prochaine, à n'en pas douter.