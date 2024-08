OL ‍: Deux départs bouclés en quelques minutes ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL connait un jeudi très agité puisque les accords tombent pour les départs de certains de ses joueurs indésirables.

Comme à l’OM et au PSG, et beaucoup moins dans les autres clubs français, l’activité sera intense à l’OL d’ici à vendredi soir. Les choses s’accélèrent et des départs sont nécessaires pour alléger l’effectif, vider le loft et essayer de limiter la casse sur des dossiers mal gérés. En ce jeudi matin, deux informations vont permettre d’aller dans ce sens puisque le Corriere di Verona annonce que le Hellas Vérone et Lyon ont trouvé un accord pour le transfert de Sinaly Diomandé. Le pensionnaire du loft va donc rejoindre le club italien pour un montant de 1,5 million d’euros. Les derniers détails sont encore à finaliser, mais l’affaire est entendue selon la presse italienne.

Mangala, une énorme option d'achat

Un autre départ va s’enchainer et pour un joueur beaucoup plus important puisqu’Everton va annoncer l’arrivée d’Orel Mangala, véritable mystère de ces derniers mois à l’OL avec un montant fou dépensé pour le faire venir en deux temps de Nottingham Forest, pour un rendement famélique. Club visé par John Textor, Everton va le faire venir par le biais d’un prêt avec option d’achat. Le Belge a accepté ce changement de cap et a pris la direction de Liverpool. De son côté, l’OL se débarrasse d'un gros salaire, et espère un gros coup si jamais les Toffees venaient à lever l’option d’achat de 40 millions d’euros pour le faire signer définitivement. Ce serait un gros soulagement pour le club rhodanien, bien embêté avec un joueur payé aussi cher et qui ne donne clairement pas satisfaction sur le terrain.