OL : Deux blacklistés de Bosz relancés par Blanc ?

Par Corentin Facy

Avec la nomination de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz, les cartes sont rabattues au sein de l’effectif à l’OL.

En début de semaine, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Peter Bosz et la nomination de Laurent Blanc pour le remplacer. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain revient en Europe, six ans après sa dernière expérience. Et il est déterminé à refaire de l’OL une place forte du football français, même s’il a d’ores et déjà prévenu que cela n’allait pas se faire en quelques jours. Pour relancer la machine lyonnaise, Laurent Blanc entend bien s’appuyer sur des joueurs d’expérience à l’instar de Tolisso ou encore Lacazette. Mais certains indésirables de Peter Bosz pourraient également être relancés. Quid par exemple d’Houssem Aouar et de Jérôme Boateng ? Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, l’ex-milieu de terrain formé à l’OL, Yohan Gomez, a estimé que ce genre de joueur pouvait être totalement relancé avec la venue au club de Laurent Blanc.

Boateng et Aouar relancés par Laurent Blanc ?

« Le jour où l’entraîneur arrive, souvent, il ne connaît pas personnellement les membres de l’effectif et il a des idées préconçues. Mais ceux qui étaient mis de côté comme Houssem Aouar et Jérôme Boateng par exemple, se disent qu’ils ont une carte à jouer. Même si parfois, on s'aperçoit que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a une période où tout le même se met au diapason et tire dans le même sens, un peu comme lorsqu’on est en préparation. Il y a des choix à faire et ça arrive qu’un footballeur qui n’était plus dans les petits papiers du coach revienne dans ceux du nouveau » a lancé dans l’émission d’Olympique & Lyonnais l’ex-milieu de terrain formé chez les Gones, qui estime que la nomination d’un nouvel entraîneur peut être bénéfique à certains joueurs totalement blacklistés par Peter Bosz depuis le début de la saison. Un retour dans l’équipe de Jérôme Boateng pourrait faire le bonheur de certains supporters, pas vraiment ravis par les prestations de Thiago Mendes en défense centrale. Quant à Houssem Aouar, en fin de contrat avec Lyon à la fin de la saison, il est également susceptible de faire du bien à une équipe en difficulté sur le plan technique.