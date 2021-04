OL : Des Lyonnaises en Bleues, Aulas mécontent

Dans : OL.

Le président de Lyon Jean-Michel Aulas a estimé jeudi "pas raisonnable" d'avoir trois joueuses lyonnaises sélectionnées en équipe de France par Corinne Diacre alors que quatre nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés mercredi dans l'effectif de l'OL.

« Les Lyonnaises cas contact mais dans la liste des Bleues contre l'Angleterre et les États Unis : tout ceci n'est pas très prudent. De nouveaux cas déclarés le 31 mars. Pas raisonnable ! », a twitté le dirigeant de l'OL en signe de désapprobation. Diacre a retenu dans sa liste Amandine Henry, Sakina Karchaoui et Eugénie Le Sommer. Ces trois joueuses ne pourront cependant rejoindre Clairefontaine, où les Bleues sont attendues lundi midi, qu'après avoir terminé leur septaine et réalisé un test négatif au Covid-19. L'Olympique lyonnais a annoncé jeudi matin avoir procédé à de nouveaux tests PCR au sein de son effectif professionnel féminin lors de ces dernières 48 heures qui ont révélé quatre nouveaux cas positifs, portant à dix le nombre de joueuses et membres de l'encadrement positifs au Covid-19. Le club a également rappelé « que depuis la révélation des premiers cas, l’ensemble de son effectif a été mis à l’isolement respectant ainsi le protocole mis en place par l’Agence Régionale de Santé ».

Rédaction (avec AFP)