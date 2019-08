OL : Des joueurs font la gueule ? Dieu Juninho s'en charge !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais fait un début de saison fracassant, et ce ne sont pas Monaco et Angers, qui ont volé en éclats lors des deux premières journées de Ligue 1, qui diront le contraire. La version Sylvinho-Juninho de l'OL a non seulement réussi son opération séduction comme on l'a vu vendredi au Groupama Stadium, mais en plus sur le plan sportif Anthony Lopes et ses coéquipiers ont du répondant. Seul problème qui s'annonce, la gestion d'un groupe où certains joueurs commencent à comprendre qu'ils vont passer du temps sur la touche, ce qui vaut déjà à Juninho de recevoir de la visite dans son bureau.

Mais pas de souci pour le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais qui va gérer cela à sa manière. « Je sais qu’il y a quelques joueurs qui ne sont pas contents de ne pas jouer, la clé c’est la gestion du groupe, c’est ça le plus dur. Cela ne me gêne pas que des joueurs fassent la tête, ça m’est arrivé aussi je crois (sourire). Durant ma carrière, ce ne sont pas mes adversaires, mais mes partenaires qui m’ont fait progresser, parce que j’avais trop peur de perdre ma place », explique, dans Le Progrès, Juninho, histoire de faire comprendre que l'OL a besoin de tout le monde pour rester au sommet, même si certains joueurs doivent apprendre à se sacrifier.