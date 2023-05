OL ‍: Des footix bourrés, Toko Ekambi part au clash ‍!

Dans : OL.

Prêté au Stade Rennais cet hiver, Karl Toko Ekambi entretient les hostilités avec les supporters de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant sous contrat avec le club rhodanien a encore critiqué les fidèles du Groupama Stadium.

Le message était clair. Pendant le match remporté face à Monaco (3-1) le week-end dernier, les supporters de l’Olympique Lyonnais s’étaient adressés à Karl Toko Ekambi. « Karl Toko pense au mercato, pouvait-on lire sur une banderole. On ne veut pas te revoir avec notre maillot ! » L’attaquant prêté cet hiver à Rennes est sans doute sur la même longueur d’onde. La preuve, l’international camerounais a relancé les hostilités avec un véritable règlement de comptes.

« C'est simple, je joue au football, c'est mon travail, j'ai un salaire à la fin du mois, je dois faire le job, a réagi Karl Toko Ekambi dans le podcast Une-Deux de L’Equipe. C'est un spectacle, ceux qui sont dans les tribunes ont payé leur place, donc si eux, ils s'amusent à débourser de l'argent puis à siffler les acteurs, c'est leur problème. Ils ne savent pas d'où je viens pour arriver là. »

« Je ne vais pas pleurer pour des gens qui ne connaissent pas le football, a poursuivi le Rennais sans ménager les supporters lyonnais. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a essayé pendant 40 ans de jouer au foot, car ce sont souvent des personnes d'une quarantaine d'année qui me sifflent, peuvent critiquer quelqu'un qui a réussi. » De toute façon, l’ancien joueur de Villarreal ne fait pas attention aux sifflets.

Toko Ekambi provoque les supporters !

« Quand c'est un fou qui est bourré dans les tribunes qui parle, qu'est-ce que je vais l'écouter franchement ? Ça ne m'intéresse pas, a-t-il assuré. Je me suis énervé à partir du moment où ils m'ont insulté. Pour les sifflets, cela fait trois ans que j'étais à l'OL, trois années qu'ils me sifflaient. C'est le cas depuis que j'ai mis un poteau face au Bayern Munich (en demi-finale de Ligue des Champions en 2020). »

« Mais à chaque fois, j'ai renversé la tendance et ils ont arrêté de me huer, puis lorsque je ne marquais pas, ils recommençaient, et ainsi de suite. Ils ne connaissent pas le football, c'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont où ? Donc le problème ne date pas de l'année dernière. Pourtant, je suis performant, titulaire, et ça sous trois coachs différents », a rappelé Karl Toko Ekambi, qui n’a sans doute pas prévu de repasser par Lyon alors que Rennes ne souhaite pas le conserver.