L'OL l'attaque lâchement, Clément Turpin gagne son bras de fer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Injurié sur les réseaux sociaux par l'animateur d'OL TV Barth Ruzza à l'issue d'un OL-LOSC polémique en février 2022, Clément Turpin a obtenu réparation de la justice ce mardi. L'OL a fermement réagi à cette décision.

Pour de nombreux supporters de clubs rivaux de l'OL, il est le symbole des largesses arbitrales envers le club lyonnais. Clément Turpin est souvent taxé d'être pro-OL. Il faut dire que le représentant de la Ligue de Bourgogne est né à Oullins dans le Rhône. Cependant, les supporters lyonnais n'ont jamais été d'accord avec cette théorie, bien au contraire. Turpin leur rappelle de bien mauvais souvenirs : penalty d'Ibrahimovic arrêté par Lopes puis retiré à la demande de Turpin lors d'OL-PSG (1-1) en 2015 ou encore but refusé à Lucas Paqueta lors d'OL-LOSC (0-1) en février 2022. Si l'arbitre international avait accordé le but, le VAR l'avait appelé et il s'était déjugé. Une erreur, reconnue par Pascal Garibian le président de la Direction Technique de l'Arbitrage, qui avait fait enrager les supporters lyonnais.

Barth condamné, l'OL fait amende honorable

Célèbre animateur d'OL TV, Barth Ruzza n'y avait pas été de main morte sur les réseaux sociaux. Il avait alors qualifié l'arbitre de « minable prétentieux sans scrupule » ou bien encore d’« incompétent malhonnête ». Des propos qui ont poussé Clément Turpin a porté plainte contre l'animateur. Le tribunal correctionnel avait condamné Barth Ruzza et ce mardi la cour d'appel de Caen a confirmé le premier jugement. Barth a été reconnu coupable d'« injure publique par voie électronique ». Il a été condamné à une amende de 2000 euros avec sursis (cela figurera sur son casier judiciaire). Il doit aussi verser un euro symbolique au syndicat des arbitres, 1000 euros à Clément Turpin et 2500 euros pour ses frais de procédure.

L’Olympique Lyonnais tient à rappeler qu’aucun arbitre n’a à être victime d’injures publiques que ce soit sur ou en dehors des terrains, y compris de la part de ses salariés. pic.twitter.com/sQVhavRuLo — Olympique Lyonnais (@OL) April 4, 2023

« Bien au-delà de ces deux évènements judiciaires, il est important que les gens comprennent que l’on ne peut pas insulter, intimider et menacer impunément un arbitre, quel que soit son niveau. [...] Le message envoyé avec ces décisions de justice est clair : la menace, l’agressivité, l’intimidation envers un arbitre : NON sous peine de sanctions fortes ! Il faut cette prise de conscience individuelle pour permettre à nos collègues amateurs d’arbitrer dans de meilleures conditions et un football plus en phase avec ses valeurs de respect et de tolérance », a réagi Clément Turpin. L'OL l'a suivi dans son analyse de la situation comme l'indique un message posté par le club sur les réseaux sociaux. « L’Olympique Lyonnais tient à rappeler qu’aucun arbitre n’a à être victime d’injures publiques que ce soit sur ou en dehors des terrains, y compris de la part de ses salariés », a tweeté le club rhodanien. Un geste élégant même si certains souligneront que les dirigeants lyonnais doivent montrer l'exemple en terme de respect des arbitres et de leurs décisions et, ce sur toute la saison.