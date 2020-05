OL : Des excuses ou un procès, Aulas met Eyraud en garde

Dans : OL.

Furieux et déchainé depuis que le gouvernement et les instances ont décidé de mettre un terme à la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas n’oublie pas non plus ses bonnes vieilles querelles.

Le président de l’OL a pris la mouche quand son homologue de l’OM a publié une tribune dans le Journal du Dimanche en mars dernier, comparant Aulas au dictateur cubain Fidel Castro, et le traitant de « Lider maximo, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club ». Des propos qui ont fait bondir JMA, qui ne lâche rien à ce niveau depuis la publication de ces propos, et entend bien faire payer Jacques-Henri Eyraud. Il a fait savoir sur La Chaine L’Equipe ce jeudi soir qu’il irait au bout de la procédure, à moins que le dirigeant marseillais ne s’excuse platement.

« Ses propos dans le JDD restent diffamatoires, et j’irai au bout des procédures. Il ne m’a pas appelé pour s’excuser. J’ai été diffamé et cela a certainement pesé dans la suite des discussions par la suite. Mais il n’y a pas eu d’insultes. J’irai jusqu’au bout des procédures intentées. Si m’appelle, je modifierais mes propos et mes intentions », a lancé Jean-Michel Aulas, qui demande clairement à son homologue de l’OM de s’excuser. En tout cas, visiblement vexé, le président de l’OL n’a pas participé aussi activement aux débats au sein de la LFP et des clubs, et en déplore désormais le résultat final avec cette saison arrêtée beaucoup plus tôt que prévu.