OL : Des départs, une arrivée, le plan secret de l'OL au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Si certains clubs historiques de la Ligue 1, comme l'ASSE ou Bordeaux, s'attendent à vivre un mercato hivernal agité, l'Olympique Lyonnais, lui, compte rester sur la défensive.

Suite à une bonne première partie de saison, auréolée d'une troisième place en Ligue 1 à la trêve et d'une qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League, le club rhodanien s'apprête à vivre un mois de janvier tranquille. En coulisses du moins, puisque l'OL affrontera notamment le PSG et Bordeaux sur le terrain durant ce premier mois de l'année 2018. Pendant le mercato, Lyon devrait rester calme, comme l'avoue Jean-Michel Aulas. « On va préparer la saison prochaine et il n’y aura pas d’opération immédiatement concrète. On veut prendre position très tôt et il y aura peut-être des ajustements en cas de départs », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le président lyonnais, qui explique donc que l'OL s'occupera d'abord de la case départs.

Quatre départs possibles

Parmi les potentiels partants, Clément Grenier a déjà émis son souhait de quitter son club formateur cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. Pas dans les plans de Bruno Genesio, le milieu de terrain de 26 ans pourrait filer en Italie, où l'Inter Milan a notamment coché son nom. Dans l'entrejeu, Jordan Ferri pourrait aussi faire ses valises. Auteur de seize apparitions sous le maillot lyonnais cette saison, le Vauclusien est pisté par Bordeaux et Rennes. En défense, Mapou Yanga-Mbiwa se rapproche lui aussi de la sortie. Abonné à l'équipe réserve, l'ancien du MHSC, qui dispose d'un bon de sortie à 5 ME, a des touches en Chine, en Turquie, mais aussi en Italie, où la Fiorentina s'est renseignée. De plus, Aldo Kalulu, prêté avec succès à Sochaux cette saison, figure dans les petits papiers de Norwich en D2 anglaise. Pour le reste de l'effectif, aucun mouvement n'est prévu. Courtisés par de grands clubs européens, Nabil Fekir et Houssem Aouar ne bougeront pas en janvier, alors que le jeune Willem Geubbels doit régler ou non la signature de son premier contrat professionnel avec Lyon avant le 31 janvier.

Une surprise en attaque ?

Concernant les potentielles arrivées, Lyon envisage surtout de recruter au milieu pour épauler Lucas Tousart au poste de sentinelle, sachant que Pape Cheikh Diop peine à s'imposer. Rien à signaler en attaque, où Mariano Diaz ne devrait pas recevoir de soutien, sauf surprise dans le dossier Hatem Ben Arfa...