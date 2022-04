OL : Des compliments de partout, Lukeba n’est pas naïf

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau performant contre West Ham (1-1) jeudi en Europa League, Castello Lukeba ne cesse d’impressionner. Le défenseur central reçoit de nombreux compliments pour sa saison avec l’Olympique Lyonnais. Mais le jeune Gone sait que les commentaires ne seront pas toujours aussi agréables.

Encore un défi réussi pour Castello Lukeba. Opposé à West Ham jeudi en quarts de finale aller d’Europa League, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, contrairement à certains coéquipiers, a parfaitement répondu présent. Le pur produit du club rhodanien n’a absolument pas subi l’intensité anglaise, ni la pression de l’événement. « C’est une très belle expérience pour moi. C’est ma première saison en professionnel », a savouré Castello Lukeba en conférence de presse.

Je soupçonne Lukeba d'avoir déjà gagné la LDC et la Coupe du Monde — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) April 7, 2022

« Il y avait une très belle ambiance. Les équipes anglaises mettent beaucoup d’intensité. Ils ont mis de l’engagement, on a dû leur répondre sur ce point, a-t-il commenté. En deuxième période, ils ont baissé le pied car ils étaient à 10. Mais il y avait toujours de l’intensité dans la rencontre. » Et pour cause, Castello Lukeba a eu affaire à un sacré client avec l’international jamaïcain Michail Antonio. Une menace plutôt bien gérée.

« Ces attaquants sont costauds et robustes, a constaté le Lyonnais, avant d’expliquer sa stratégie pour les neutraliser. J’en ai rencontré quelques-uns au cours de la saison. J’essaye de ne pas être trop proche d’eux. Ça me permet d’anticiper et de passer devant. Ils aiment bien sentir leur défenseur dans le dos et s’appuyer dessus. » De nouveau encensé après cette performance, Castello Lukeba n’est pas dupe. Le défenseur central de 19 ans sait que le contexte ne sera pas toujours aussi favorable.

« Je ne m’enflamme pas »

« Je suis encore en plein apprentissage. Mon objectif est de jouer tous les matchs et de postuler pour un rôle de titulaire. Faire des matchs en Ligue 1 et en Europa League, cela permet de progresser. J’ai progressé dans les domaines tactique, physique et mental. C'est un autre monde. J’essaye de rester concentré sur ce que je sais faire. Je suis jeune mais je sais que dans le foot ça va vite. Je reste concentré et je ne m'enflamme pas », a tempéré la révélation de l’Olympique Lyonnais, aussi lucide que sur le terrain.