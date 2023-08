OL ‍: Des clashs entre joueurs, la solution de Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours déçu du manque d’agressivité de ses joueurs, Laurent Blanc veut voir davantage de caractère au sein de son vestiaire. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne serait pas contre des tensions en interne si cela permet d’en secouer quelques-uns.

A écouter Laurent Blanc, son équipe n’a pas changé par rapport à la saison dernière. Le coach de l’Olympique Lyonnais souligne toujours les mêmes défauts, à savoir le manque d’efficacité offensive et l’absence d’agressivité à la récupération du ballon. Ce deuxième constat explique pourquoi le Cévenol souhaite tant l’arrivée d’un milieu défensif.

Mais en attendant, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France réclame davantage d’agressivité et de caractère, quitte à provoquer des tensions dans le vestiaire. « Si ce n’était que de la concentration… Vous pouvez rajouter concentration, inexpérience. Il y a plein de choses, a commenté Laurent Blanc concernant les manques de son équipe. Surtout il faut faire en sorte que le gars qui sent que le mec ne met pas tout ce qu’il doit mettre, il est autorisé à lui faire comprendre. Et s’il faut ajouter certaines choses… Il faut qu’il comprenne. »

Des Lyonnais trop gentils

« On doit être agressifs et méchants si j’ose dire, a poursuivi le coach des Gones. Ce n’est pas une honte d’être méchant quand on n’a pas le ballon. Il ne faut surtout pas avoir honte d’être méchant. Oui, si on pouvait avoir un peu plus de méchanceté et d’agressivité… » L’occasion pour lui de relancer son message adressé à la direction quant à son souhait au mercato.

« J’adore jouer avec des attaquants mais quelle que soit la composition d’équipe, quand on n’a pas le ballon, il faut des joueurs qui aiment défendre. Un, deux ou plusieurs mais au moins des joueurs qui aiment défendre. Et à mon avis, il en manque ici à Lyon. C’est mon analyse, elle ne concerne que moi mais je pense que d’autres doivent la partager », a glissé Laurent Blanc.