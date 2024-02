OL ‍: Des cadors intéressés, il préfère Molenbeek

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Quasiment pas aligné en première partie de saison, le jeune Mamadou Sarr a préféré quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. De grands clubs européens étaient sur le coup. Mais le défenseur central a privilégié un prêt à Molenbeek, autre club de la galaxie Eagle Football.

Mamadou Sarr a pris le temps de la réflexion. Avec une seule apparition en Ligue 1, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu les opportunités attendues en première partie de saison. Le coup de fil de Claudio Caçapa, qui entraînait encore Molenbeek à ce moment, l’a donc incité à réfléchir. « Je le garde dans un coin de ma tête parce que c’était vers le 2 janvier », a raconté le Gone de 18 ans à Sud Info.

🚨 Mamadou Sarr est prêté au RWD Molenbeek jusqu'à la fin de la saison 🔴🔵



ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2024

« Je me demande si je vais jouer à Lyon ou non cette saison, est-ce qu’un prêt pourrait être bénéfique. Puis on a parlé avec les dirigeants lyonnais qui m’ont dit que ce serait bien pour moi d’aller à Molenbeek, a confié Mamadou Sarr, finalement prêté au club belge de la galaxie Eagle Football. Il y avait aussi d’autres clubs, on a pas mal réfléchi avec mes agents et on s’est dit que le RWDM serait le club le plus adéquat par rapport à mes attentes. » Le Français avait pourtant reçu d’autres sollicitations. « Des clubs de Ligue 2 pour un prêt, a-t-il révélé. Et pour un éventuel transfert, plusieurs grands clubs européens. »

Sarr compte bien revenir cet été

« Mais mon but était de venir chercher du temps de jeu ici plutôt que d’aller dans un club réputé où je ne l’aurais peut-être pas eu. Puis, je viens de Lyon, j’ai été formé à Lyon : j’ai envie de jouer à Lyon, a souligné Mamadou Sarr. Donc, dans un coin de la tête, il y a cette idée de revenir tenter ma chance à l’OL après. Je n’ai pas forcément la tête à partir cet été. La marche un peu haute pour de grands clubs ? Oui. Je n’ai encore rien prouvé dans le foot donc aller trop tôt dans un grand club, je pense que je m’y serais un peu perdu. » Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur central espère se faire une place au club rhodanien la saison prochaine.