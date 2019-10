OL : Depay, Sylvinho… Lyon effraie Nabil Djellit

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas livré une performance en adéquation avec l’intensité que réclame un derby face à Saint-Etienne. Clairement, les hommes de Sylvinho sont passés à côté de leur match et se sont enfoncés dans la crise en concédant la défaite dans le temps additionnel, la faute à un but signé Robert Beric. Pour le consultant Nabil Djellit, il n’y a rien à tirer de positif d’un tel match. Aussi bien au niveau du coaching de Sylvinho qu’au niveau de certaines individualités comme Memphis Depay…

« Lyon, c’est une catastrophe. Sur ce match et sur la séquence depuis le début de la saison, c’est affligeant. Il n’y a pas de fond de jeu dans cette équipe. Les joueurs de côté ne montent pas, soit par peur soit car ils ont des consignes défensives. On donne les clés à Depay devant mais on voit qu’il multiplie les pertes de ballon. On fait un système pour couvrir ses faiblesses plutôt que pour imposer ses forces, notamment en défense. Moi, je suis effrayé par le niveau de jeu de l’Olympique Lyonnais » a commenté le consultant de La Chaîne L’Equipe, très inquiet pour l’avenir de cet OL qui ne dégage, il est vrai, pas grand-chose de positif en ce début de saison.