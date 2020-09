OL : Depay préfère Lyon au Barça, la révélation choc

Dans : OL.

Auteur de quatre buts depuis le début de la saison, Memphis Depay semblait quasiment promis à un départ au FC Barcelone d’ici la fin du mercato.

Les événements s’enchaînent de manière plutôt favorable pour voir l’international néerlandais poser ses bagages en Catalogne puisque cette nuit, l’Atlético de Madrid a officiellement annoncé la signature de Luis Suarez. Le transfert de l’international uruguayen en provenance de Barcelone signifie que le vice-champion d’Espagne en titre peut enfin recruter un avant-centre, d’autant plus que Nelson Semedo et Arturo Vidal ont également fait leurs valises. Néanmoins, tout n’est plus si simple dans le dossier Memphis Depay puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le capitaine de l’OL est prêt à recaler le FC Barcelone afin d’honorer son contrat jusqu’au bout à Lyon.

Une sacrée révélation qui change absolument tout dans ce dossier bouillant du mercato lyonnais, alors que Jean-Michel Aulas n’envisageait absolument pas de conserver Memphis Depay sans avoir l’assurance que le Néerlandais prolonge son contrat. Mais vraisemblablement, l’ex-attaquant de Manchester United n’a que faire des envies et des sentiments de Jean-Michel Aulas, et se verrait bien rester une saison de plus avant de filer libre de tout contrat à l’issue de la saison. Bien qu’il apprécie Ronald Koeman et que son ambition est de retrouver un club tel que Barcelone à l’avenir, Memphis Depay sait aussi que Lyon est un endroit qui lui permettra de retrouver son meilleur niveau physique loin de la pression d’un club aussi populaire que Barcelone. Et cela a évidemment toute son importance, à moins d’un an de l’Euro 2021, que Memphis Depay souhaite disputer dans la peau d’un titulaire indiscutable. Tout est encore possible d’ici au 5 octobre mais désormais, il ne serait donc plus étonnant de voir Memphis Depay rester une ultime saison sur les bords du Rhône. Une excellente nouvelle sur le plan sportif, une moins réjouissante pour le business…