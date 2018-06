OL : Lyon va bientôt pouvoir dire adieu à la piste Ziyech

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Régulièrement évoqué du côté de l’Olympique Lyonnais au mercato en cas de départ de Nabil Fekir, Hakim Ziyech est toujours la priorité de l’AS Roma. Malgré la signature imminente de Javier Pastore, le club de la Louve ne lâche pas l’international marocain de l’Ajax Amsterdam. Et selon les informations du Telegraaf, un accord a d’ores et déjà été trouvé entre Mustapha Nakhli, l’agent du meneur de jeu de l’Ajax, et les dirigeants de l’AS Roma.

Néanmoins, les négociations bloquent au sujet de l’indemnité de transfert entre Monchi, le directeur sportif romain et les dirigeants du club néerlandais. Le club italien n'a cependant pas l’intention de lâcher l’affaire et contrairement aux informations communiquées ce week-end, Rome n’a pas renoncé à s’offrir Hakim Ziyech au mercato. C’est une belle piste qui s’envolerait alors pour l’OL, qui est évidemment dans l’incapacité de passer à l’offensive pour un meneur de jeu tant que Nabil Fekir n’a pas officiellement quitté le club. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a confirmé dans les colonnes du Parisien que Lyon « avait les moyens » de conserver son capitaine.