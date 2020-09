Barcelone : Luis Suarez s'en va, Memphis Depay arrive ?

Dans : Liga.

Luis Suarez a quitté ce mercredi le centre d'entraînement du FC Barcelone les larmes aux yeux. Son transfert à l'Atlético Madrid est imminent, Memphis Depay est désormais attendu au Barça.

Au lendemain des rocambolesques révélations sur son examen d’italien, lequel était truqué, Luis Suarez était à Barcelone et une meute de reporters l’attendait à la sortie du centre d’entraînement du club catalan. Filant sans faire des commentaires, au volant de son véhicule, l’attaquant uruguayen est apparu très ému, l’ensemble des médias sportifs espagnols annonçant que Luis Suarez était désormais en partance pour l’Atlético Madrid où sa signature devrait être officialisée très rapidement. De son côté, Simone Rovera, le journaliste de la chaîne Téléfoot, annonce que Memphis Depay est toujours le choix numéro 1 du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez et que là aussi le transfert était imminent.

« Attention à l’Olympique Lyonnais ! Vidal, Semedo et Suarez sont partis du Barça et dans l’entourage de Memphis Depay on s’attend à ce que Barcelone passe à l’attaque. Aujourd’hui le FC Barcelone est dans la possibilité économique de faire une offre pour un attaquant, et la première offre sera pour faire venir Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais », annonce le journaliste italien, qui est persuadé que l'attaquant néerlandais de l'OL ne fera pas de vieux os dans la capitale des Gaules. Malgré son statut de capitaine, et désormais de numéro 10 de Lyon, Memphis Depay a peut-être joué vendredi dernier contre Nîmes son dernier match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.