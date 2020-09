OL : Depay parti pour rester, surprise à Lyon !

Dans : OL.

Annoncé sur le départ avec insistance, Memphis Depay pourrait finalement disputer une ultime saison à l’Olympique Lyonnais.

Priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone, l’international néerlandais n’a toujours pas fait l’objet d’une offre officielle de la part du vice-champion d’Espagne en titre. Et pour cause, Josep Maria Bartomeu a fait savoir par téléphone à Jean-Michel Aulas qu’il ne disposait pas des liquidités nécessaires afin de payer le transfert de Memphis Depay, malgré les ventes d’Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Luis Suarez ou encore Arturo Vidal cet été. Plus que jamais, la tendance est donc à ce que Memphis Depay reste une dernière saison dans la capitale des Gaules, selon les informations obtenues par Téléfoot.

La chaîne fait savoir que cette tendance a pris énormément d’épaisseur au cours des dernières heures. Une information contradictoire à celle livrée par L’Equipe, plus tôt dans la journée, qui faisait savoir que Jean-Michel Aulas était prêt à brader Memphis Depay pour environ 15 ME afin d’être certain de ne pas le voir filer libre de tout contrat à l’issue de la saison. Reste maintenant à voir quel média détient la vérité dans ce dossier complexe à bien des égards, et qui peut encore se décanter dans les jours à venir en cas d’offre surprise de la part du FC Barcelone ou d’un autre cador européen. De son côté, Jean-Michel Aulas aura tout de même bien du mal à digérer un éventuel départ de sa star pour zéro euro à la fin de la saison. Un constat d'autant plus valable que dès sa rupture des ligaments croisés en décembre dernier, le président de l’OL a proposé à son capitaine de prolonger son contrat avec une revalorisation salariale à la clé. Une proposition que Memphis Depay n’a jamais accepté…