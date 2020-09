OL : Depay bradé par Aulas au mercato, le choix fort !

Dans : OL.

Le mercato fermera officiellement ses portes dimanche soir et pour l’heure, Houssem Aouar et Memphis Depay sont toujours Lyonnais.

Les prochains jours promettent d’être mouvementés dans la capitale des Gaules, où l’avenir des deux grandes stars de l’équipe est plus incertain que jamais. Houssem Aouar semble toujours plus proche de signer à Arsenal, qui a promis de rehausser son offre initiale afin de rafler la mise. De son côté, Memphis Depay est toujours à un pas du FC Barcelone, où l’entraîneur Ronald Koeman, qu’il connait par cœur, en a fait sa priorité. Après le match nul de l’OL à Lorient dimanche (1-1), Jean-Michel Aulas faisait toutefois savoir qu’il n’avait pas reçu la moindre proposition pour son capitaine…

A en croire les informations de L’Equipe, la situation pourrait changer d’ici à dimanche soir, d’autant plus que l’Olympique Lyonnais ne se montrera pas gourmand pour le transfert de Memphis Depay. Et pour cause, le quotidien national dévoile que le demi-finaliste de la Ligue des Champions 2020 serait totalement enclin à céder son capitaine pour un chèque à peine supérieur à 15 ME. Il faut dire que l’international néerlandais retrouve tout juste les terrains après une rupture des ligaments croisés en décembre 2019. Surtout, il se trouve dans sa dernière année de contrat, ce qui fait considérablement baisser sa valeur et place l’Olympique Lyonnais dans une position délicate. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone, qui ne peut proposer que des échanges de joueurs selon la presse catalane, trouvera un moyen de sortir 15 à 20 ME pour s’offrir les services de Memphis Depay. Il semble assez improbable que cela ne soit pas possible, dans la mesure où le vice-champion d’Espagne a enregistré les départs d’Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo ou encore Luis Suarez depuis le début du mercato…