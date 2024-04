OL : Cherki le « casse-couilles » c'est fini, Daniel Riolo applaudit

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Souvent considéré comme un joueur capricieux, Rayan Cherki ne jouit pas d’une image très positive et pourtant, le milieu offensif de l’OL veut évoluer sur tous les plans pour optimiser son potentiel et son image.

Depuis ses débuts en professionnels, Rayan Cherki est perçu comme un véritable crack à l’Olympique Lyonnais, un talent hors normes qui a démarré en Ligue 1 dès l’âge de 16 ans. En revanche, plus les années passent, plus l’image de l’international espoirs français s’est dégradée auprès du grand public. Rayan Cherki renvoie trop souvent l’image d’un joueur caractériel, boudeur et individualiste. Dans une interview à So Foot, le milieu offensif des Gones a tenté de tordre le coup à cette image, reconnaissant toutefois qu’il devait s’améliorer sur certains points. Une large interview qui a beaucoup plu à Daniel Riolo, lequel n’a pas été le dernier à taper sur Rayan Cherki depuis le début de sa carrière. Au micro de RMC, l’éditorialiste de l’After Foot a salué la maturité de celui qui est l’un des chouchous de Thierry Henry avec l’Equipe de France Espoirs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« Ce qui est touchant dans l’interview de Cherki, c’est qu’il se livre vraiment. C’est un môme de 20 ans avec ses défauts, mais c’est un mec qui est déterminé, qui a envie de bosser et d’y arriver. Il a envie de sortir de cette image de joueur qui garde trop le ballon, qui est casse-couille sur le terrain, qui a une sale image. Il a envie de progresser, je pense que Pierre Sage lui fera du bien pour qu’il progresse et j’ai été assez surpris par le fond de cette interview pour un môme de 20 ans. On voit ses limites, mais ça ne veut pas dire que ses limites sont éternelles. Si les réflexions qu’il a aujourd’hui à 20 ans n’évoluent pas, il sera limité. Mais vu que c’est quelqu’un qui a l’air curieux de parler avec les gens et de s’ouvrir, je pense qu’il va progresser et qu’il va gommer certains aspects » a commenté Daniel Riolo, très agréablement surpris par l’interview pleine de sagesse de Rayan Cherki et qui espère que cela se traduira sur le terrain dans les mois et les années à venir. C’est tout ce que l’on peut souhaiter au joueur de 21 ans… et à l’Olympique Lyonnais, où les supporters attendent avec impatience l’explosion de leur crack.