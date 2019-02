OL : Depay, Fékir et les Lyonnais mangés par Ben Arfa, Rennes a fait fort

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Ce vendredi, L’Equipe s’est longuement penché sur les salaires des joueurs de Ligue 1 dans une étude qui concerne l’ensemble des clubs de notre championnat.

Si le PSG archi-domine ce classement avec 9 des 10 plus gros salaires – seul Radamel Falcao s’intercale dans ce Top10 – Monaco puis Marseille suivent d’assez loin. Mais à la surprise générale, l’Olympique Lyonnais n’entre clairement pas dans la même catégorie que les candidats affichés au podium. En effet, il faut tomber à la 23e place des plus gros salaires de la Ligue 1 pour voir apparaître Memphis Depay, tandis que Nabil Fékir, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, se trouve encore plus loin.

Et, chose rare dans les habitudes salariales en Ligue 1, un joueur de Rennes se trouve même mieux payé que le plus haut salaire de l’OL. Il s’agit d’Hatem Ben Arfa, pour qui le club breton a fait un incroyable effort en lâchant 400.000 euros brut par mois. C’était le prix à payer pour récupérer un élément qui figurait parmi les bons salaires du PSG quelques mois plus tôt. Mais cela permet à Rennes de démontrer son envie de le faire venir à tout prix. Du côté lyonnais, ce classement permet de rappeler que l’OL n’est pas encore tombé dans la folie de la surenchère concernant les contrats de ses stars, au contraire de l’OM qui lâche par exemple 500.000 euros par mois à des éléments comme Balotelli, Strootman, Luiz Gustavo ou Payet.