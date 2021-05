OL : Depay fait une concession de plus pour le Barça

Dans : OL.

En début de semaine, Memphis Depay a fait un choix fort pour son avenir, alors que son contrat avec l’OL arrive à échéance.

« C’est le moment pour moi de prendre le contrôle de ma carrière. Arrivé à un moment où je dois faire des choix importants pour mon avenir, j’ai décidé de négocier mes futurs contrats avec l’aide de mon équipe de personnes de confiance, épaulée par des experts légaux. Je déciderai de ma destination moi-même. Vous serez les premiers à le savoir » a écrit Memphis Depay sur Instagram, bien décidé à prendre sa carrière en mains. Ce n’est plus un secret, l’attaquant de l’OL est en discussions avancées avec le FC Barcelone et selon Fabrizio Romano, le capitaine rhodanien a accepté de faire plusieurs concessions pour rendre possible sa signature en Catalogne.

Un contrat courte durée ?

Le journaliste croit savoir qu’en plus d’accepter un salaire revu à la baisse, Memphis Depay a donné son feu vert pour signer un contrat assez court en faveur du FC Barcelone. L’insider évoque un bail de deux ou trois ans au maximum. « Barcelone négocie désormais directement avec Memphis Depay. Ce ne sera pas un contrat très long. Seulement deux ou trois ans. Depay a quitté SEA Agency et il va décider de son avenir avec ses nouveaux avocats. Les discussions progressent comme avec Agüero. Décisions finales bientôt » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Autant dire que pour Memphis Depay, cela sent très bon même si l’attaquant rhodanien a accepté quelques sacrifices pour signer au Barça, un club qu’il était déjà tout proche de rejoindre il y a un an. Nul doute que dans le vestiaire barcelonais, les cadors que sont Messi, Piqué ou encore Busquets apprécieront les efforts financiers et contractuels de Memphis Depay, dont la venue pourrait en revanche être fatale à Griezmann ou Dembélé.