OL : Depay capitaine, c'est non pour une raison

Face à Metz samedi soir, Rudi Garcia avait décidé de confier le brassard de capitaine de l’Olympique Lyonnais à Memphis Depay. Un choix globalement salué par les supporters, mais qui est loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Et pour cause, certains estiment que le comportement individualiste de l’international néerlandais ne colle pas vraiment avec l’attitude qu’un capitaine doit avoir. Ce problème n’est pas majeur selon Bertrand Latour. En revanche, le journaliste de La Chaîne L’Equipe estime qu’il est vital pour le capitaine de l’OL de parler la langue française. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de l’ancien Mancunien…

« Pour Depay, ça peut être un moyen de le responsabiliser. Et par rapport à son comportement individualiste, ça peut aussi lui permettre de s’ouvrir un peu plus. Mais ma grosse réserve, c’est quand même sa maîtrise assez imparfaite du français, pour ne pas dire nulle ou inexistante. Pour un match de Coupe d’Europe, ça ne pose aucun souci. Mais pour pouvoir s’adresser à l’arbitre, ce sera compliqué en Ligue 1. Et sa manière de s’exprimer devant les autres, ce sera aussi compliqué, car tous les joueurs de Lyon ne maîtrisent pas l’anglais. C’est ma réserve, et ça dit quelque chose aussi de son implication, car il n’est pas arrivé hier » a commenté le journaliste, pour qui Memphis Depay ne peut donc pas être le capitaine de l’OL. Reste à voir si Rudi Garcia, qui attache également une grande importance à la maîtrise du Français, Hiroki Sakaï peut en témoigner, arrivera à la même conclusion que Bertrand Latour.