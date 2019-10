OL : Depay blessé, Aouar donne une idée à Garcia

Dans : OL, Ligue 1.

Pour ses débuts sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia devra composer sans Memphis Depay.

L’attaquant des Pays-Bas, auteur d’un doublé contre l’Irlande du Nord (3-1), s’est blessé à la cuisse lors de ce match des éliminatoires de l’Euro 2020. Rien de grave mais l’entraîneur devra quand même trouver une alternative. Bien sûr, on ignore quel sera le schéma tactique privilégié par le successeur de Sylvinho. Mais il sera intéressant de voir qui animera le côté gauche. Il pourrait s’agir de Martin Terrier, qui a déjà prouvé sa polyvalence avec les Gones. Mais un autre choix moins attendu s’offre également à Garcia. En effet, Houssem Aouar peut aussi évoluer à ce poste d’ailier gauche.

L’habituel milieu relayeur l’a déjà fait avec l’ancien coach Bruno Genesio par le passé. Et plus récemment, l’international Espoirs français vient d’être titularisé dans cette position contre l’Azerbaïdjan (5-0) et la Slovaquie (5-3) dans le cadre des qualifications pour l’Euro. Résultat, Aouar a terminé le rassemblement avec deux buts et une passe décisive. Il est clair que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas la percussion de certains coéquipiers pour déborder sur le côté. Mais sa justesse technique et sa vision du jeu pourraient amener de l’efficacité dans la surface de Dijon samedi.