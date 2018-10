OL : Denis Balbir ne supporte pas son attitude, et ce n’est pas Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

A Angers, l’attaque de Lyon s’est réveillée avec l’entrée en jeu de Memphis Depay. Avant cela, c’était le calme plat et la composition choisie par Bruno Genesio n’a pas donné satisfaction. Parmi les déceptions, figure en bonne place Bertrand Traoré, qui ne parvient pas à retrouver la régularité et le niveau de performance qui était le sien en début de saison. Il avait notamment été l'homme du match face à l'OM, avec un doublé plein d'inspiration. Ce pic de forme parait désormais bien loin. Pire que cela selon Denis Balbir, le Burkinabé ne fait pas spécialement d’efforts et fait preuve d’une attitude peu glorieuse, notamment lors de son carton jaune récolté pour avoir trop tardé à sortir du terrain lors de son remplacement.

« J’ai trouvé Bertrand Traoré hautain et détestable dans son attitude. Quand je vois sa manière de sortir en gagnant du temps… Il y a des façons de faire et je trouve ça déplacé. C’est quand même un international qui évolue dans un grand club français », a pesté le consultant de butfootballclub, pour qui l’ancien de l’Ajax Amsterdam marche à l’envers ces derniers temps, et cela transparait dans son comportement.