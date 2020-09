OL : Denayer prêt à partir, son agent balance du lourd

Dans : OL.

Taulier de l’Olympique Lyonnais durant le Final 8 de la Ligue des Champions, Jason Denayer est amené à être, cette saison encore, le patron de la défense de l’OL.

Comme un poisson dans l’eau au sein de la défense à cinq instaurée par Rudi Garcia, l’ancien joueur de Manchester City s’impose par ailleurs comme un titulaire de plus en plus régulier avec la sélection belge. Du haut de ses 25 ans, le natif de Jette semble plus épanoui que jamais, et ses bonnes prestations avec l’OL et sous les couleurs de la Belgique ne sont pas passées inaperçues à travers l’Europe. Effectivement, Naples s’intéresse de près au Diable Rouge de l’OL en cas de départ de Kalidou Koulibaly. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un tel intérêt ne laisse pas Jason Denayer insensible, comme l’a fait savoir son agent Jesse de Preter au micro de Radio Punto Nuovo.

« Jason serait enthousiaste de jouer au Napoli, mais le dernier mot sera pour le club italien. Je tiens à dire que le garçon est très heureux à l’OL, mais ses prestations en Ligue des Champions ont attiré l’attention des plus grands clubs européens. Jason n’est pas en train de pousser pour un départ de l’OL, je le répète, il est très heureux en France. Il a un grand respect pour le club. En même temps, l’OL n’est qualifié pour aucune compétition européenne cette saison. Cela pourrait pousser les différentes parties à envisager un départ, afin que Jason joue à un haut niveau européen cette saison également » a balancé le représentant de Jason Denayer, mettant clairement un coup de pression à l’Olympique Lyonnais en cette période de mercato. Surtout, il s’agit du quatrième joueur en moins de deux semaines qui évoque publiquement un potentiel départ, après Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde et Bertrand Traoré. Cela commence à faire beaucoup…