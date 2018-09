OL : A ce niveau, Lyon n'a rien à craindre de City assure Denayer

Dans : OL, Ligue des Champions, Premier League.

Mercredi, la rencontre entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais sera forcément particulière pour Jason Denayer, qui a été sous contrat pendant quatre ans avec le champion d’Angleterre en titre, sans jamais y disputer un match officiel. Interrogé par Le Progrès sur ce match de prestige, l’international belge a reconnu qu’l s’agirait d’un match « spécial » et « particulier » pour lui. Le néo-défenseur de l’OL évoque par ailleurs l’ambiance de l’Etihad Stadium, un stade très calme et qui ne devrait pas effrayer les jeunes joueurs de l’effectif de Bruno Genesio…

« Je vais retrouver des gens que j’ai connus à Manchester City. Après, ça reste un match. Ce n’est pas un match spécial. C’est particulier, bien sûr, mais ça reste un match de foot, et rien d’autre. Le plus important sera d’imposer notre jeu, de donner le meilleur de nous-mêmes. On va essayer de tout faire pour avoir le meilleur score possible. Il faudra être concentré tout au long de la rencontre. Une ambiance comparable à Old Trafford ? Oh non ! C’est beaucoup plus calme. Les gens sont plus des spectateurs que des supporters » a confié Jason Denayer, qui évacue un premier danger pour l’OL, l’effectif rhodanien étant très jeune et inexpérimenté à ce niveau. Reste, que grosse ambiance ou pas, en face, c’est le champion d’Angleterre qui se présentera.