OL : Denayer et Bosz, tout est faux !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La presse belge a dévoilé cette semaine un possible divorce acté entre Jason Denayer et Peter Bosz, alors que le défenseur international belge arrive à la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Parti avec la sélection belge, qui disputait deux matchs amicaux comme le faisait en même temps l’équipe de France, Jason Denayer s’est-il confié dans les médias de son pays afin de se plaindre de l’attitude de son entraîneur à l’OL ? A en croire les révélations de Het Laatste Nieuws, le quotidien belge néerlandophone, oui le défenseur central s’est offusqué d’être envoyé avec la réserve de l’Olympique Lyonnais à Fréjus, le journal affirmant même que Peter Bosz et Jason Denayer ne se parlaient plus. Cette histoire sort au moment où l’ancien joueur de Manchester City arrive dans les derniers mois de son engagement avec le club de Jean-Michel Aulas, alors que l’on sait que ce dernier refuse les exigences salariales de son défenseur, à priori trop gourmand au moment de renégocier les conditions de son contrat. Avant de recevoir le SCO Angers, dimanche au Groupama Stadium, Peter Bosz a évoqué directement ce début de polémique.

Denayer entraîneur de Lyon, il aurait fait comme Bosz

Nos joueurs préparent la réception d'Angers ce dimanche (17h05) au @GroupamaStadium.

Tetê a participé à son premier entraînement collectif. pic.twitter.com/AYJQJAZJhN — Olympique Lyonnais (@OL) April 1, 2022

Interrogé sur un possible clash avec Jason Denayer, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais a très vivement démenti cette version des faits. « J’ai appris ça, mais ce n’est pas vrai Je suis quelqu’un de direct, donc j’ai demandé à Jason. Il m’a dit : « j’ai vu ça aussi, et ce n’est pas vrai. » Jason a été blessé deux mois. Quand il y a eu ce match de la réserve à Fréjus, je lui ai demandé s’il voulait jouer, car c’était à extérieur, et il m’a dit « oui, aucun problème ». Je lui ai expliqué que notre charnière avec Thiago Mendes marchait bien. Il n’y a que contre Rennes qu’on a pris plus d’un but dans un match. Jason m’a dit : Si c’est moi le coach, je fais pareil que vous. », a précisé Petez Bosz, qui crie donc au bobard des médias belges concernant le défenseur centre de l'OL et des Diables Rouges.