OL : Denayer à Lyon, signature prévue ce lundi !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que les supporters attendaient Ruben Dias, c’est finalement Jason Denayer qui va rejoindre l’Olympique Lyonnais au mercato.

En effet, l’annonce est tombée après la défaite à Reims, vendredi. Et celle-ci n’a pas été accueillie avec joie par les supporters de l’OL, qui étaient persuadés que les négociations allaient finir par aboutir avec Benfica pour l’espoir portugais de 21 ans. En attendant un possible dénouement après le barrage de Ligue des Champions entre le club de Lisbonne et le PAOK Salonique, le transfert de Jason Denayer va être officialisé.

C’est du moins ce qu’affirme Bilel Ghazi, journaliste à L’Equipe. Selon lui, Jason Denayer était attendu à Lyon dimanche soir et passera sa visite médicale ce lundi. Ensuite, il s’engagera avec l’OL (la durée du contrat n’a pas encore été communiquée). Pour l’heure, les détails du transfert n’ont pas filtré. En début de mercato, Manchester City réclamait 10ME à Galatasaray, qui en proposait 7 de moins. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas s’est aligné sur cette demande initiale, ou s’il est parvenu à négocier un tarif à la baisse… On en saura plus lorsque la transaction sera officialisée, l’OL étant dans l’obligation de communiquer tous les chiffres.