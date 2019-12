OL : Dembélé s'enfonce dans la crise, il sait pourquoi

Dans : OL.

Muet lors des trois derniers matchs de Ligue 1, Moussa Dembélé n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue des Champions cette saison.

Doucement mais surement, le deuxième meilleur buteur du championnat de France plonge dans une petite crise de confiance. Le match face au Red Bull Leipzig, mardi soir au Groupama Stadium, en est la parfaite illustration. Esseulé à la pointe de l’attaque, l'attaquant de l'OL n’a rien montré, que cela soit sur le plan technique ou sur le plan de la motivation avec très peu de courses et d’efforts pour le collectif. Cela doit cesser selon Nicolas Puydebois, qui estime néanmoins que le manque de concurrence à son poste ne l’aide pas, bien au contraire.

« Les matches se suivent et se ressemblent pour Moussa Dembélé. Peu de course, peu d’effort et pas d’occasion. Sans véritable concurrence, il s’enfonce match après match… Il va devoir vite rectifier le tir » a souligné le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de rendre hommage à celui qu’il considère comme l’homme du match face au RB Leipzig, Houssem Aouar. « Après une première mi-temps à l’image de son équipe, il a retrouvé de l’allant en seconde période. Son but a réveillé le Groupama stadium et ses coéquipiers. Il a remis le pied sur le ballon, il a fait jouer l’OL et a fourni beaucoup d’efforts défensifs. Il a sonné la révolte et a permis avec son compère Memphis, à l’OL d’obtenir son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions ». Aouar et Dembélé, deux joueurs à la trajectoire bien différente ces dernières semaines…