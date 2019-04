OL : Daniel Riolo explose de joie, JM Aulas lui donne raison !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis des années, Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo se chamaillent via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais ayant même demandé plusieurs fois à RMC de mettre sur la touche le journaliste. Mais ce dimanche, après les annonces de Jean-Michel Aulas vendredi soir, Daniel Riolo crie victoire. Car pour lui, JMA a enfin compris ce qu'il devait faire pour permettre à Lyon de revenir vers le haut du classement et gagner des titres, à savoir faire un choix ambitieux pour son nouvel entraîneur et revoir la gouvernance du club.

De quoi mettre en extase le journaliste de RMC. « Jean-Michel Aulas m’a écouté, il va enfin frapper un grand coup, ce ne sera pas Laurent Blanc ! Bravo Monsieur Aulas, enfin ! Il a dit : « on va changer de fonctionnement » et c’est ce que je lui conseille depuis des années. Je sais qu’il m’écoute et qu’en plus au fond il sait que j’ai raison, même si ça l’emmerde profondément de dire que j’ai raison. Bravo JMA de foncer sur Wenger et surtout de ne pas prendre Blanc », a lancé à l'antenne un Daniel Riolo très amusé par tout cela et qui forcément adore titiller son vieil ami Jean-Michel Aulas.