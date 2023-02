OL : Amin Sarr, une arnaque à 12 millions, ça hurle déjà

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ne sont pas d'humeur badine cette saison, et ce n'est pas la défaite contre Auxerre qui a calmé les choses. Parmi les joueurs pointés du doigt, Amin Sarr, le jeune attaquant suédois recruté en janvier pour 12 millions d'euros.

Alexandre Lacazette ayant déclaré forfait pour le déplacement de l’OL à l’Abbé-Deschamps en raison d’un problème musculaire, Franck Passy avait décidé de titulariser Amin Sarr vendredi soir. Un choix qui n’a pas été payant, l’attaquant suédois de 21 ans ayant été totalement transparent, son association avec Moussa Dembélé étant un échec XXL sur cette rencontre. Arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance d’Heerenveen (Pays-Bas) pour 12 millions d’euros lors du marché hivernal des transferts a déçu, alors qu’on le présente comme le futur Lacazette de l’OL. Et dans le climat actuel, guère en faveur des dirigeants, le choix fait par Bruno Cheyrou est contesté par les supporters lyonnais et certains spécialistes rhodaniens. Au lendemain de la défaite contre l’AJA, Amin Sarr paie déjà au prix fort ce match raté, la patience n’étant visiblement pas une vertu première actuellement du côté des Gones.

Amin Sarr, 12 millions qui font causer à Lyon

Amin Sarr en 2023 :



-11 matchs (724 minutes disputées)

-14 tirs

-2 buts

-1 passe décisive pic.twitter.com/tegIfvsrNH — Data OL (@OL_Data) February 18, 2023

Sur Twitter, les critiques sont nombreuses et parfois virulentes à l’encontre de l’attaquant suédois. Membre du collectif CafeDuCommerce OL, Joh affirme qu’Amin Sarr n’était pas réellement une priorité pour Lyon : « On me dit dans l’oreillette que la cellule de recrutement de l’OL avait fait un rapport négatif sur Amin Sarr début janvier. Pourtant, le club en difficulté financière a lâché 12M€ sur le joueur. Pourquoi surpayer un joueur si tes recruteurs n’y croient pas ? »Et je précise, j’ai rien contre Amin Sarr, il va peut-être avoir un déclic, c’est juste la logique qui m’échappe… » Pour Yanis LB, qui œuvre lui pour Le Club des 5 et Coparena, le coupable est connu : « C’est connu que Cheyrou ne travaille pas avec et écoute pas ces recruteurs (déjà qu'il y en a peu). Je peux t'assurer qu'aucun recruteur l'a recommandé. La réussite d'une cellule c'est aussi la capacité à organiser un travail d'équipe. »

Cependant, tout le monde n’est pas aussi virulent concernant Amin Sarr, rappelant que ce dernier venait d’arriver à l’Olympique Lyonnais et avait besoin de s’installer au sein d’un collectif déjà guère étincellant avant sa signature. « Qui connaissait Amin Sarr avant sa venue à l'OL ?? Attendre d'un joueur non confirmé qu'il ait un impact immédiat sur les résultats c'est être assez naïf. Il n'a que 21 ans et c'est son premier gros club et qui plus est dans un environnement compliqué, laissons-lui du temps svp ! », fait remarquer Haydar OL, tandis que Thork est lui choqué : « Je suis vraiment abattu pour Amin Sarr. Pris pour cible alors que le naufrage d'hier est collectif et qu'il n'a reçu aucun bon ballon à exploiter.Oui, 12 millions sont un gros investissement, mais le problème ne vient-il pas du fait de jouer à 3 DC face à Auxerre ? ». Alexandre Lacazette étant incertain contre Grenoble et Angers, l'attaquant suédois pourrait avoir une nouvelle chance de prouver qu'il n'a pas arnaqué le club de John Textor et Jean-Michel Aulas.