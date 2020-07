OL : Covid19, Lyon retient son souffle avant les tests

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a laissé une semaine de congés à ses joueurs. Mais ce dimanche, c'est test Covid19 pour tout le monde avant la reprise définitive de l'entraînement.

Les footballeurs lyonnais ont eu droit à une petite pause d’une semaine dans le programme de reprise, la première et la dernière avant le premier match officiel contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet. Depuis un mois, Rudi Garcia et ses joueurs avaient repris le chemin du boulot, et cette semaine de repos, débutée au lendemain de la victoire contre Nice en amical, a fait du bien. Seul problème, mais de taille, si l’Olympique Lyonnais a bien briefé ses joueurs et son staff face aux risques liés à l’épidémie de Covid19, cela n’a pas empêché tout le monde de s’égailler dans la nature. Avec la possibilité de croiser la route de l’épidémie. Car forcément, et cela est totalement normal, Memphis Depay et ses coéquipiers ne sont pas restés confinés pendant cette courte semaine de décompression avant une accélération du calendrier.

Ce dimanche, de retour au Groupama Stadium, la première préoccupation du staff médical de l’Olympique Lyonnais sera de faire passer un test de dépistage au coronavirus à tout le monde et de croiser les doigts. « Comment les Lyonnais auront-ils géré ces moments de repos où ils ont pu côtoyer du monde et donc potentiellement être infectés ? Ils sont partis en vacances, beaucoup en famille, certains en Europe, d’autres encore plus loin (...) Chacun a tenté de prendre ses précautions pour éviter de réduire à néant le boulot déjà fourni », explique L’Equipe. C'est une évidence, si un joueur devait être contrôlé positif ce dimanche, alors il serait mis immédiatement à l’écart pour deux semaines, ce qui serait probablement considéré comme un forfait pour la finale face au PSG dans trois semaines. Du côté de l'OL, on veut surtout éviter cela.