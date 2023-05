OL : Courir nu si remontada, un fan assume son pari fou

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, les fans de l'OL et de Montpellier ont sans doute assisté au match de l'année en Ligue 1. Les Gones sont venus à bout des Héraultais 5 à 4 après une remontada incroyable.

L'OL est décidément un club plein de surprises. Les Gones ont longtemps cru vivre une nouvelle désillusion en Ligue 1 ce dimanche face à Montpellier. Mais les joueurs de Laurent Blanc ne veulent pas abdiquer en cette fin de saison. Menés sur le score de 4 buts à 1 en début de seconde période, les Gones ont fait fi du contexte pour revenir au score puis finalement arracher la victoire au bout du temps additionnel sur un penalty inscrit par Alexandre Lacazette. Ce scénario incroyable a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et certains ont fait quelques paris fous si l'OL arrivait à remonter le score contre Montpellier.

Un pari tenu jusqu'au bout, merci l'OL

Si on finis pas en coupe d’Europe avec ça https://t.co/SBEWVUO10P pic.twitter.com/EqBkQ88lXs — A u r z l ☀️ (@caquerista_) May 7, 2023

Les fans de football sont plein de ressources et folles idées parfois. Un fan de l'OL ne pensait sans doute pas son équipe capable de remonter au score ce dimanche face à Montpellier. Il a alors fait un pari avec sa communauté sur Twitter : Courir nu autour de son immeuble si les Gones gagnaient. A 18h21, il a posté : « Si on gagne 5-4 je fais le tour de mon immeuble à poil, c’est bon ». Beau joueur, ce fan de l'OL a assumé et a bien couru nu comme promis. Contacté par Le Progrès, il a d'ailleurs indiqué concernant ce pari fou : « J'étais dépité du score, je n'y croyais plus et je ne regardais plus trop le match. Au 4-2 de Lacazette, je ne pensais pas que Montpellier allait s'effondrer. Au pire, je me disais qu'il y aurait 4-3. Je poste donc mon tweet... Si c'était à refaire, je ne pense pas que je le referais ! Je n'imaginais pas que cela ferait autant de vues. Mais j'ai fait attention, qu'il n'y ait personne autour. Mon autre coloc surveillait, je ne voulais heurter personne ». La vidéo est rapidement devenue virale et il gardera ce souvenir encore pour de nombreuses années. Le football, lui, reste une science inexacte et ses scenarii peuvent parfois jouer des tours aux plus sceptiques.