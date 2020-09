OL : Coup de tonnerre dans le dossier Pellistri ?

Dans : OL.

Le dossier Facundo Pellistri continue d’animer le mercato lyonnais, alors que des informations contradictoires circulent au sujet de la pépite uruguayenne.

Pas plus tard que mercredi, Le Progrès faisait savoir que l’Olympique Lyonnais disposait d’ores et déjà de l’accord de Facundo Pellistri, et se rapprochait peu à peu des exigences de Penarol. Mais ce jeudi, on semble encore très loin de finaliser le deal entre le club formateur de Facundo Pellistri et l'écurie de Jean-Michel Aulas. Et pour preuve, le journaliste Nico Pirri dévoile que Penarol n’a toujours pas accepté d’offre de l’Olympique Lyonnais, pour la simple et bonne raison que la formation uruguayenne demande toujours plus d’argent pour laisser filer son joyau de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs sud-américains en Uruguay.

Un autre détail risque de compliquer sérieusement les choses dans les jours à venir. Le journaliste persiste et signe pour indiquer que Penarol ne souhaite pas entendre parler d’un départ de Facundo Pellistri dans les prochains jours. Pour l’insider sud-américain, le club formateur de Pellistri souhaite conserver le joueur jusqu’au mois de janvier, ce que Juninho a catégoriquement refusé, comme indiqué mercredi dans les colonnes du Progrès. Une autre requête risque de faire tiquer l’Olympique Lyonnais : Penarol exige un énorme pourcentage à la revente, probablement supérieur à 30 %. Autant de requêtes qui risquent de sérieusement menacer cette opération, alors que Facundo Pellistri est depuis le premier jour du mercato la priorité absolue de Juninho pour renforcer le secteur offensif de l’équipe lyonnaise. Reste maintenant à voir si l’OL contre-attaquera dans les prochains jours avec une nouvelle offre susceptible de faire craquer le club de Penarol…