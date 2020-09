OL : Accord pour Pellistri, c'est maintenant ou jamais !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a accéléré dans le dossier Facundo Pellistri, mais le club de Jean-Michel Aulas refuse d'attendre cet hiver pour faire venir l'attaquant uruguayen.

Le dossier Facundo Pellistri a énormément avancé ces derniers jours, puisque ce mercredi Le Progrès confirme que l’Olympique Lyonnais a déjà trouvé un accord avec l’attaquant uruguayen et que ce dernier a validé les contours d’un contrat de 5 ans avec le club rhodanien. Un deal qui sera validé dès que ce dernier se sera entendu avec Penarol autour de l’indemnité de transfert, le club sud-américain souhaitant pouvoir avoir un énorme pourcentage sur une possible revente de Pellistri dans les années qui viennent. Entre l’OL et les dirigeants uruguayens les négociations sont toujours en cours ce mercredi mais du côté du quotidien régional on affirme qu’un accord général pourrait intervenir dans la journée, Jean-Michel Aulas et Juninho étant déterminés à vite boucler le dossier de la venue du jeune attaquant.

Car si mardi la rumeur d’un report au mercato d’hiver pour la signature de Facundo Pellistri a été évoquée par un insider, Jean-François Gomez, journaliste au Progrès et proche de l'OL, est lui clair et net. Si l’attaquant de Penarol vient à l’Olympique Lyonnais c’est d’ici le 5 octobre. Juninho n’a pas l’intention d’attendre jusqu'en janvier 2021, le directeur sportif brésilien de l’OL étant conscient que Rudi Garcia a besoin de plusieurs renforts dès maintenant et pas dans quatre mois. On évoque un accord possible autour de 5ME, là où le club de Penarol avait lui fixé ses exigences à hauteur de 9ME. Du côté uruguayen, une réunion prévue dans la journée devrait permettre d'avancer rapidement concernant Facundo Pellistri, et l'optimisme est de mise à Lyon où l'attaquant est désormais attendu avec impatience.