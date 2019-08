OL : Coup de théâtre, Martin Terrier veut partir et active deux pistes

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

C’est forcément le cas dans une équipe qui marche fort, les remplaçants n’ont pas vraiment droit au chapitre.

C’est le cas en ce début de saison, et notamment pour un Martin Terrier qui savait se montrer précieux au printemps dernier. Désormais, avec une simple apparition en fin de match face à Angers, l’international espoir ronge son frein. Et si en cours de saison, cela aurait pu facilement passer avec l’enchainement des matchs, les blessures ou le turn-over, cela pose question alors qu’il reste encore deux semaines de marché des transferts. L’ancien strasbourgeois, qui possède encore trois ans de contrat, se pose ainsi ouvertement la question d’un départ précipité dans les prochains jours pour éviter de passer une saison sur le banc de touche, et a évoqué cette possibilité avec l’OL selon L’Equipe.

La tendance ne serait pas forcément à un départ forcé, mais les pistes sont désormais à l’étude. Elles mènent notamment à Schalke 04 et au Milan AC, qui se sont renseignés. C’est aussi le cas de Nice, club très ambitieux en ce mois d’août et qui peut permettre de relancer Martin Terrier. De son côté, l’OL ne table pas du tout sur un départ de l’ancien de Lille et de Strasbourg, et conseille au joueur de se montrer patient à l’aube de cette longue saison. Néanmoins, le fait que Memphis Depay semble désormais incontournable à gauche, et que Sylvinho souhaite jouer avec des ailiers en faux-pied à droite, limite grandement les perspectives d’avenir de Terrier à Lyon.