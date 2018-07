OL : Coup de théâtre, Liverpool fait volte-face pour Nabil Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce week-end, le Daily Mirror était affirmatif : Liverpool et l’OL ont repris les négociations de manière « intensive » afin de boucler le transfert de Nabil Fekir après la Coupe du monde, que dispute actuellement le capitaine rhodanien avec les Bleus. Mais visiblement, tous les médias britanniques n’ont pas les mêmes informations. En effet, The Telegraph affirme ce lundi que les Reds n’ont en aucun cas tenté une nouvelle approche pour s’attacher les services de l’attaquant de 24 ans.

« Lyon a publié le seul communiqué au sujet de Fekir, confirmant que les négociations avaient été interrompues. Depuis ce jour, Liverpool n’est pas revenu à la charge » écrit le média britannique. « Dimanche, la position de Liverpool n’avait pas bougé ». Par ailleurs, il est précisé que le mercato des Reds pourrait désormais être bien calme après les arrivées de Naby Keita et de Fabinho. Un gardien est toujours visé, mais il n’est pas certain que le club de la Mersey passe à l’offensive pour recruter un numéro dix dans les prochaines semaines. Autant dire que cette partie de poker menteur entre l’OL et le récent 4e de Premier League risque de durer un moment…