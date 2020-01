OL : Coup de chaud au mercato, les offres pleuvent pour Kalulu

Dans : OL.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique Lyonnais est à l'affût d'opportunités afin de compenser numériquement la blessure d’Oumar Solet.

Victime d’une rupture des ligaments croisés, le défenseur de 19 ans laisse un trou à l’OL, où il était considéré en interne comme le 4e central dans la hiérarchie. A défaut de recrue pour le moment, Lyon peut compter sur Pierre Kalulu, jugé comme très prometteur mais qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. « On a deux jeunes à ce poste, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé. Je crois beaucoup en ces joueurs. Même si Pierre n'a pas encore signé son premier contrat professionnel » détaillait Juninho après le large succès de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium face à Toulouse, dimanche. Mais en ce qui concerne Pierre Kalulu, très polyvalent et capitaine de la réserve, l’Olympique Lyonnais est confronté à une rude concurrence.

En fin de contrat stagiaire en juin prochain, Pierre Kalulu aura le choix de signer son premier contrat professionnel dans le club de son choix. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le FC Séville et l’AC Milan ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès de l’entourage du joueur, avec des propositions contractuelles fermes. Un temps défendu par un avocat de la région lyonnaise, Pierre Kalulu a récemment confié ses intérêts sportifs à une société d’agents espagnoles, qui représente notamment Luka Modric. L’OL, qui s’active pour ne pas perdre un élément très bien coté sur le marché des transferts et jugé comme très prometteur, prendrait assurément un coup de bambou sur la tête si l’un de ses grands espoirs au poste de défenseur central venait à faire ses valises pour zéro euro. « On veut tous qu'il signe chez nous. Je le lui ai dit. Après, je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui cachent les joueurs, qui ne les exposent pas car ils ne veulent pas encore parapher leur contrat chez nous » a indiqué, à ce sujet, Rudi Garcia en conférence de presse avant Nice-OL….