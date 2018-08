OL : Cornet va partir, deux clubs font le forcing au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

En tribunes pour le match de ce vendredi soir face à Strasbourg, Maxwel Cornet ne devrait plus être lyonnais en fin de semaine prochaine. Bruno Genesio l’a bien compris et c’est pour cela qu’il n’a finalement pas aligné l’ancien messin sur la feuille de match face au Racing. En effet, les choses se sont accélérées ces dernières heures, comme l’explique France Football.

Wolfsburg va effectuer une dernière offre pour essayer de s’approcher des exigences lyonnaises en vue d’un transfert de Cornet, alors que le joueur est déjà d’accord avec les Loups. Mais dans le même temps, Séville discute aussi avec l’ailier rhodanien, et pourrait passer à l’action avec l’OL dès qu’un accord sera trouvé avec le joueur. Autant dire que le week-end pourrait s’avérer décisif dans l’avenir de Maxwel Cornet, qui a bien compris qu’il devait prendre son envol pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. Pour le laisser partir, l’OL espère récupérer 20 ME.